Lazio Bayern Monaco, cresce l’attesa sui social: «Olimpico quasi pronto…e voi?»

Mancano poche ore all’inizio di Lazio-Bayern Monaco e il club biancoceleste stuzzica i tifosi sui propri profili social

Mancano ormai poche ore all’inizio di Lazio-Bayern Monaco, match valido per l’andata degli ottavi di Champions League, e il club stuzzica i tifosi sui propri profili social.

Su un tweet della società si legge: «L’Olimpico è quasi pronto…voi?», immediate le risposte dei tifosi che non vedono l’ora che l’arbitro fischi l’inizio del match per vivere una serata dalle mille emozioni.