Lazio, ora testa al Bayern Monaco: Sarri deve ricompattare il gruppo. Le ultime in vista del match di martedì sera contro i tedeschi

Dimenticare la sfida con il Milan, questo è l’obiettivo della Lazio e di Maurizio Sarri, che martedì sera si giocano una fetta di stagione nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti si ritroveranno oggi a Formello per iniziare il lavoro in vista dell’ostica trasferta in Bavaria: nessun problema di squalifiche in coppa, ma non ci saranno Rovella e Patric ancora alle prese con i loro problemi fisici.