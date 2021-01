Lazio–Bayern: la chiave di lettura di Bobo Vieri

Per l’ex biancoceleste la difesa bavarese sarà il punto debole da aggredire

Luis Alberto, Correa, Immobile: per Bobo Vieri la chiave di lettura della temibile sfida di Champions con i bavaresi è tutta qui. O quasi. Per l’ex attaccante biancoceleste sono questi i nomi che possono far male alla corazzata Bayern Monaco, campione d’Europa in carica e attualmente primo in Bundesliga, con 41 reti segnate in 15 partite, di cui ben 15 dall’inossidabile Lewandowski. Lo ha spiegato in diretta su Twitch, nel suo consueto appuntamento online, stavolta in compagnia di Adani e Cassano.

Vieri non figura tra i marcatori prolifici dei biancocelesti. In forza alla Lazio nella stagione 1998-1999, segna 12 reti in 22 partite, pur contribuendo alla vittoria di una delle più belle partite della sua vita, per sua stessa ammissione. È il 19 maggio 1999 quando a Birmingham la Lazio si incorona regina d’Europa vincendo l’ultima Coppa delle Coppe della storia che entra a far parte del palmarés biancoceleste. Nell’altra metà campo c’è il Maiorca, battuto per 2-1 grazie al suo goal, dopo solo sette minuti, e a quello di Nedved, all’81′ di gioco, con il quale i biancocelesti replicano al pareggio dello spagnolo Dani all’11′ del primo tempo.

Se Vieri non figura tra i marcatori prolifici dei biancocelesti, la Lazio non figura tra le avversarie dei bavaresi da quando i due club hanno iniziato le rispettive avventure in coppa. Dunque, prima sfida assoluta tra le due. Sono 16, invece, i precedenti con le compagini tedesche, tra cui Borussia Dortmund, Borussia M’Gladbach, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte e Werder Brema per un complessivo di sette vittorie e quattro pareggi.