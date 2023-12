Lazio-Bayern, il Ceo dei tedeschi freme: «Non vedo l’ora di vedere l’Olimpico pieno»

Lazio-Bayern, il dirigente dei tedeschi si proietta alla gara degli ottavi di finale e rilascia queste dichiarazioni a TMW

Questa mattina la Lazio a Nyon ha conosciuto la sua prima avversaria della fase ad eliminazione diretta della Champions ossia il Bayern. I tedeschi già affrontati dai biancocelesti nel periodo critico del Covid, non vedono l’ora di tornare all’Olimpico come testimoniano le parole a TMW del Ceo del Bayern Dreesen

PAROLE – «Non vediamo l’ora di affrontare questo entusiasmante match e la trasferta a Roma. Abbiamo affrontato la Lazio tre anni fa agli ottavi, ma non c’erano spettatori ammessi per la nostra vittoria per 4-1 a causa della pandemia. Ora possiamo aspettarci uno Stadio Olimpico pieno»