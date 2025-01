Lazio Bayern, la partita da record del 2024: la migliore per presenze allo Stadio. Il dato sugli spettatori

Lazio Bayern è stata la partita con il maggior numero di spettatori presenti allo Stadio Olimpico del 2024. Il dato

In attesa di riempire nuovamente gli spalti dello Stadio Olimpico nel 2025, è il momento di dare un’occhiata ai numeri dell’anno solare appena terminato.

Vince il premio come gara con più tifosi biancocelesti presenti, Lazio–Bayern Monaco, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League andata in scena il 14 febbraio scorso. Il dato registrato è di 59.000 spettatori presenti, nelle altre sfide di Serie A o altre coppe non è mai stato raggiunto lo stesso risultato.