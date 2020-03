Lazio, anche Bastos aiuta gli ospedali italiani VIDEO

Il difensore della Lazio accetta la challenge di Che Fatica La Vita Da Bomber e dimostra le sue abilità per aiutare gli ospedali italiani

Continua la raccolta fondi per tutti gli ospedali italiani partita dalla pagina Che Fatica La Vita Da Bomber. Gli amministratori della pagina social umoristica hanno fatto partire una challenge dove i giocatori di Serie A palleggiano in casa e nominano a loro volta, per far ripetere la sfida, altri tre colleghi in modo tale da rendere virale la raccolta benefica.

Per la Lazio erano stati già coinvolti Acerbi, Cataldi, Immobile, Lazzari e Correa. Quest’ultimo ha nominato Bastos, che non si è fatto cogliere di sorpresa ed ha risposto presente per la nobile causa. Il difensore biancoceleste si è destreggiato bene con il pallone nominando poi Patric e Strakosha.