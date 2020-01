Lazio, Bastos cambia look e tenta la fortuna

Sul suo profilo Instagram, Bastos pubblica una foto con i capelli biondi: la tinta aveva portato bene a Luis Alberto e Correa

Dopo le tre reti stagionali con la Lazio, Bastos tenta la fortuna per dare una svolta alla stagione. Come si è visto nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, il giocatore si è tinto i capelli di biondo modificando suo look.

La tinta aveva portato bene in passato sia a Luis Alberto che a Correa: il numero dieci si è decolorato i capelli per la prima volta nel 2017, anno in cui è definitivamente esploso. L’esterno d’attacco invece ha cambiato look lo scorso anno e poco dopo decise la finale di Coppa Italia segnando un gol. Vedremo se con il nuovo colore di capelli, anche Bastos darà la svolta definitiva alla sua carriera.