Lazio, Bastos può partire ma il Barcellona non molla Luiz Felipe

Lazio, nella prossima stagione ci saranno molti cambi in difesa per i biancocelesti: Bastos potrebbe partire

Campionato fermo e quale momento migliore per programmare la stagione del prossimo anno. La Lazio cambierà di certo in difesa dove ha già individuato il primo rinforzo che è Kumbulla.

Qualcuno per forza di cose dovrà partire e, come riporta il Corriere dello Sport, un possibile partente è Bastos. L’angolano infatti ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è difficile che ci sarà il rinnovo. Dalla Spagna inoltre è forte l’interesse del Barcellona per Luiz Felipe. Se davvero i blaugrana dovessero offrire 40 milioni sarebbe molto difficile per la Lazio rinunciare.