Lazio, Baroni vuole rinforzi per l'ultimo sprint: l'idea

Condividi via email

L’allenatore della Lazio Baroni sta valutando varie opzioni per questo finale di stagione: l’ultima suggestione del tecnico

La Lazio di Baroni è pronta per un finale di stagione da urlo dove ci saranno da affrontare diversi impegni ravvicinati lasciando poco tempo ai suoi giocatori di riposare e di ripristinare le energie. La rosa non è lunghissima e, per questa ragione, il tecnico starebbe valutando diverse situazioni.

In particolare, ad avere attratto l’attenzione dei media, è la possibilità di rivedere in campo Luca Pellegrini. A riportare la notizia è stato il Corriere della Sera che ha ribadito la necessità dei capitolini di sopperire allo stop di Tavares in vista dell’imminente sfida contro il Torino. La società starebbe anche vagliando altre possibilità ma, ad oggi, quella del reintegro dell’italiano sembra essere sempre più concreta.