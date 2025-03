Lazio, Baroni vaglia soluzioni: contro il Torino cosa serve

Condividi via email

Lazio, Baroni alla ricerca di un centravanti per il match contro il granata: le ultime sulla prossima sfida di campionato dei biancocelesti

Sul cammino della Lazio in Serie A ora ci sarà il Torino. Una squadra ostica, grintosa e tignosa che lascerà vita difficile alla formazione di Baroni mutilata dagli infortuni. I capitolini dovranno fare a meno di diversi giocatori tra cui del Taty Castellanos, il quale ha lasciato scoperto l’attacco.

Per questa ragione, stando alle parole de il Corriere dello Sport è probabile che una maglia da titolare sarà destinata a Tijani Noslin. Un’occasione imperdibile per l’ex Verona che può mettersi in mostra ijn una gara importante contro una ottima squadra.