Lazio, Baroni SFIDA il Verona per la prima da ex: i numeri del toscano con il club di Setti

Lazio, il tecnico toscano sfida il club di Setti da fresco ex allenatore avendo lasciato il Verona proprio per approdare nella capitale

Archiviata la sosta per la Nazionale, la Lazio lunedì sera sfida il Verona nel posticipo di serie A che chiude la 4°giornata di campionato, e sarà un incrocio curioso anche per Baroni essendo fresco ex del club di Setti. Il tecnico lo scorso anno, aveva guidato salvo poi lasciare la società proprio per la Lazio, il Verona portandola ad una miracolosa salvezza insperata, considerando che durante il mercato invernale è stata smembrata la squadra.

Il bilancio di Baroni con il Verona recita esattamente quanto segue ossia: 9 vittorie, 11 pareggi e ben 18 sconfitte, concludendo al 13°posto