Lazio, Baroni sprona la squadra dopo la sconfitta all’Olimpico: ecco le parole usate dal tecnico durante la settimana

Il messaggio del tecnico della Lazio alla squadra per spronarla dopo la pesante sconfitta contro l’Inter

Durante la settimana Marco Baroni ha cercato di spronare la squadra: “Abbiamo un cammino da completare”, ribadendo di sentirsi colpevole per la sconfitta contro l’Inter. Ha sollevato il gruppo dalle responsabilità più pesanti, riporta il Corriere dello Sport, ma ha anche detto “non si ripeta più”. Riprendere il cammino è necessario, anche in virtù delle gare importanti che attendono i biancocelesti come Atalanta e derby dopo il Lecce.