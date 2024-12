Lazio, Baroni ritrova Castellanos e Dia: contro il Lecce potrà contare anche sui due centravanti

Lazio, contro il Lecce è molto alta la possibilità di rivedere i due giocatori in tandem

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Dia e Castellanos hanno giocato insieme soltanto 125′ in 7 partite, non potendo dare prova del loro affiatamento con continuita.

Ora Taty torna dalla squalifica e Dia sembra aver superato l’infortunio alla caviglia, contro il Lecce, è molto probabile rivederli assieme.