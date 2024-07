Lazio, Baroni: «Primo giorno? Non vedevo l’ora. C’è determinazione, felicità, tutto quel che serve per partire». Le parole del tecnico

Intervenuto a Lazio Style Radio, Marco Baroni ha rilasciato le prime dichiarazioni da tecnico della Lazio:

PRIMO GIORNO – «Sto bene. Primo giorno? Non vedevo l’ora. Effetto bellissimo, c’è determinazione, voglia, felicità, tutto quel che serve per partire. Ha dormito stanotte? Sì (ride, ndr). La determinazione di cui parlavo fa in modo che tutto ciò sia vissuto in modo molto più sereno».