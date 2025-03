Lazio, la decisione definitiva di Baroni per il portiere

Condividi via email

Lazio, il tecnico biancoceleste ha le idee chiarissime per il finale di stagione sulla scelta del portiere titolare: i dettagli

Archiviata la sosta per le Nazionali, nel weekend di questa settimana torna in campo la serie A e la Lazio scenderà sul terreno di gioco lunedì sera per la difficile partita casalinga contro il Torino.

Per il match contro i granata e il finale di stagione, Baroni ha le idee chiarissime sulla scelta relativa al ruolo di portiere. A confermarlo è il Corriere dello Sport aggiungendo che colui che dirigerà la difesa tra i pali sarà Provedel che da dopo la partita di Coppa Italia dei biancocelesti contro l’Inter, giocata da Mandas non ha più lasciato il suo ruolo.

Il quotidiano integra inoltre scrivendo che nonostante la roboante e pesante sconfitta contro il Bologna, il tecnico avrà piena e totale fiducia nell’ex portiere dello Spezia, il quale è risultato esente da colpe visto che ha provato in tutti i modi a salvare la porta delle aquile al Dall’Ara