Lazio, Baroni ha in mente un cambio di ruolo per Pedro: tutti i dettagli in vista dell’inizio della nuova stagione

Come riferisce il Corriere dello Sport, Baroni sta cambiando ruolo a Pedro. Lo spagnolo si è ricaricato in estate, vuole rispettare il contratto e dunque liberarsi a giugno. Ha ancora voglia di dare il proprio contributo alla Lazio.

A fine giugno aveva preannunciato la sua decisione: “Di offerte dalla Spagna ce ne sono state alcune. In questo momento però è complicato pensare di trasferirsi. Mi piacerebbe comunque ritirarmi nel mio Paese. Giocherò però un altro anno alla Lazio e la verità è che non vedo l’ora di iniziare… Mi alleno più che posso, soprattutto nei pomeriggi, per partire subito bene, con molta forza, nella preparazione alla prossima stagione”.