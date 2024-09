Baroni Lazio, centrocampo da GESTIRE: ecco chi ha CONVINTO e chi no. E sul MODULO...

Baroni dovrà gestire il centrocampo della sua Lazio e prendere alcune scelte, la prima proprio riguardo il modulo da utilizzare

Il Corriere dello Sport edizione romana fa il punto della situazione in casa Lazio con Baroni che dovrà fare le sue scelte a centrocampo. Un reparto rimasto forse leggermente scoperto dopo l’addio di Cataldi, non sostituito, e un Castrovilli ancora non in forma e per questo fuori dalla lista Europa League.

Al momento i fedelissimi dell’allenatore sembrerebbero essere Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru e Vecino. Con il possibile passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2, il numero di pedine a centrocampo potrebbe essere stringato. Per questo motivo, il recupero del centrocampista ex Fiorentina diventa fondamentale e, in attesa, tutti gli altri saranno chiamati agli straordinari.