Lazio, Baroni torna a sorridere: in attacco può contare di nuovo su di loro. Le ultime

In casa Lazio, Baroni ritrova le sue stelle in attacco. Contro il Verona potrà contare anche su di loro

Baroni può tornare a sorridere in attacco potrà di nuovo tornare a scegliere l’asse più decisivo per la sua Lazio . Zaccagni si è rimesso a disposizione e per questo, oggi svolgerà la rifinitura anti-Verona. Come riporta il Corriere dello Sport, la gara dell’ex potrebbe accenderlo.

Baroni potrà di nuovo contare anche su Pedro e Noslin. Lo spagnolo aveva riportato una lesione al semimembranoso della coscia destra, l’olandese aveva riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia.