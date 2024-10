Lazio, Baroni si affida all’attacco: ne manca solo uno all’appello

Lazio, l’arma principale della squadra di mister Baroni in questa prima parte di stagione è stato senza dubbio l’attacco

La Lazio si presenta alla sfida in Europa League contro il Twente come migliore attacco della competizione. Anche in Serie A con 14 reti all’attivo ha uno dei migliori reparti del torneo. La squadra di mister Marco Baroni ha mandato in gol tutti gli attaccanti, tranne uno: Loum Tchaouna, che questa sera avrà una chance dal primo minuto.

Zaccagni, Isaksen, Pedro, Dia, Noslin e Castellanos hanno già trovato tutti almeno una volta la via del gol.