Lazio, Barbadillo: «Lotta a tre con Juve ed Inter per il titolo»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tmw Radio, l’ex giocatore dell’Udinese Barbadillo ha detto la sua sulla lotta al titolo

Il centrocampista peruviano Geronimo Barbadillo, ex centrocampista di Udinese ed Avellino, adesso Talent Scout in giro per il mondo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tmw, dicendo la sua anche sulla lotta scudetto in caso di ripresa del campionato in corso:

«Sarà una lotta a tre tra Juve, Lazio e Inter. A me piace molto anche l’Atalanta: gioca bene, è sempre lì in alto, convinta dei propri mezzi».