Lazio, l’Olimpico si riempie anche di bambini: arriva la novità

La Lazio porta i bambini allo stadio grazie all’iniziativa Tu Non Sarai Mai Sola: da oggi si potranno acquistare le sagome anche con i figli

La Serie A per la Lazio partirà fra 8 giorni, ma la prima partita in casa post lockdown si giocherà il 27 giugno contro la Fiorentina.

I giocatori biancocelesti, nonostante la direttiva degli stadi a porte chiuse, troveranno l’Olimpico pieno grazie all’iniziativa Tu Non Sarai Mai Sola sviluppata dalla società a sostegno della Croce Rossa Italiana. Oggi è arrivata la novità per il progetto: si potranno acquistare sagome anche in compagnia dei propri figli, cosicché lo stadio sia pieno anche di bambini. Non sarà la stessa cosa, ma la squadra di Inzaghi avrà la spinta del suo pubblico anche in questo caso.

#TuNonSaraiMaiSola 👤

👨‍👩‍👧‍👦 Partecipa all'iniziativa per riempire gli spalti dell'Olimpico: da oggi puoi scattare la foto anche con il tuo bambino! ➡️ https://t.co/nUSb9AQ9t8 pic.twitter.com/xnZlzhw3XD — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 16, 2020