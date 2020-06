Lazio, Balzaretti elogia Kumbulla: «Mi ricorda molto Chiellini»

L’ex difensore di Roma e Palermo Balzaretti ha elogiato il difensore dell’Hellas Verona, vicino alla Lazio, Kumbulla

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex difensore Federico Balzaretti ha parlato di Marash Kumbulla, centrale dell’Hellas Verona molto vicino a diventare un nuovo difensore della Lazio. Queste le sue parole:

«Soprattutto nell’ultimo periodo si formano difensori molto bravi a giocare con i piedi, nella prima costruzione, ma che hanno delle lacune difensive. Quando parliamo di Kumbulla ci riferiamo a un difensore difendente, cioè uno che pensa come prima cosa a difendere la propria porta, a non prendere gol, fare da schermo al proprio portiere. Difensore vecchio stile, che mi ricorda un po’ anche per caratteristiche fisiche il primo Giorgio Chiellini. Già è sulla bocca di tutti, le grandi squadre lo vogliono, è il 2000 che in Europa ha collezionato più partite di tutti, ed è tra i primi dieci difensori in Serie A per duelli vinti e per contrasti. Questo al primo anno in A fa capire, per un ruolo così difficile, che l’impatto che ha avuto sulla categoria è stato straordinario».