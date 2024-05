Lazio, Ballotta sul portiere TITOLARE: «Provedel o Mandas? Tudor deve…» Le parole dell’ex portiere

Intervenuto ai microfoni di tag.24, l’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha parlato del dualismo Mandas-Provedel:

«Tudor è arrivato e si è trovato subito Mandas e ora gli sta dando fiducia anche se Provedel è tornato a posto. Mancano due giornate alla fine del campionato e a questo punto penso che terminerà così la stagione. Poi con l’anno nuovo si faranno delle valutazioni diverse. Ha avuto il greco sotto agli occhi e ha deciso di puntarci, senza nulla togliere ad Ivan. La Lazio deve dare la possibilità a Mandas di andare a giocare per far sì che lui possa acquisire esperienza. Si punterà ancora su Provedel e magari si completarà la rosa con un portiere diverso, più adulto, che possa subentrare all’evenienza. Il greco ha dimostrato che potrebbe essere giusto anche per la Lazio e in futuro ci si penserà. Ben venga avere due portieri bravi perchè così puoi scegliere. Io li terrei entrambi, mandando Mandas in prestito. Dopo un’annata fuori si potrà fare una valutazione a 360 gradi. Provedel? Penso che Tudor gli abbia parlato. Lui è il titolare perchè lo ha dimostrato in questi anni e ha sempre fatto bene. Nessuno però ha il posto sicuro e la concorrenza fa sempre bene. Sono convinto che il mister si sia già chiarito con lui, sennò sarebbe assurdo. Mandas sta facendo bene, mancano due gare ed è giusto far giocare lui. Se fosse stato l’inizio del campionato sarebbe stato diverso. La società poi deciderà cosa fare»