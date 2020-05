Lazio, Ballotta: «Inzaghi ha 3 campioni, quella di Eriksson…» – VIDEO

Lazio, le parole di Marco Ballotta che ricorda la squadra dello scudetto del 2000 in paragone a quella di Inzaghi

Anche Marco Ballotta, nel giorno in cui si celebra la ricorrenza del secondo scudetto della Lazio, ha detto la sua in merito.

«La Lazio dello scudetto del 2000 aveva molti campioni, oggi ce ne sono due tre in quella attuale. Tutti gli altri danno una grossa mano e difficilmente sbagliano le partite. Ottengono risultati perché giocano tutti insieme, la nostra squadra era fatta di fenomeni che potevano risolverti la partita da soli. Per come stava andando la sosta è stata deleteria, quando stai andando a mille e si ferma tutto ripartire con lo stesso stato d’animo non è facile. La Juventus ha giocatori diversi che riescono ad entrare subito in gara hanno qualcosa in più anche per quanto riguarda l’esperienza».