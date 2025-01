Lazio, Balde: «Grazie infinite ai tifosi per l’affetto che mi avete dato ieri». Il post social del giocatore

Il messaggio del giocatore all’indomani della vittoria dell’Olimpico della Lazio contro la Real Sociedad

Mahamadou Balde ha debuttato con la Lazio in Europa League ieri sera. All’indomani dell’esordio e della vittoria, il biancoceleste via social ha raccontato le proprie emozioni.

MESSAGGIO – “Ieri ho potuto realizzare il mio sogno di debuttare con la SS Lazio in Europa League. È un sogno che si avvera. Ho sofferto molto per arrivare fino a questo momento, un anno fa mi stavo riprendendo da un grave infortunio, e ieri stavo giocando in Europa League. Mai arrendersi.

Voglio ringraziare di cuore Mister Baroni per avermi dato questa grande opportunità, l’avrò sempre nel mio cuore. Grazie anche ai miei compagni per tutto l’aiuto dentro e fuori dal campo. Alla mia famiglia e ai miei amici, grazie per avermi accompagnato in ogni momento. E infine, grazie infinite ai tifosi per l’affetto che mi avete dato ieri. È stata incredibile quella sensazione. Grazie Laziali”