Lazio-AZ, la probabile formazione di Sarri. Ecco la formazione che potrebbe schierare il tecnico capitolino

Ecco la probabile formazione che Maurizio Sarri potrebbe schierare per la gara di Conference League della Lazio contro l’AZ. In assenza di Immobile infortunato il tecnico si affiderà a Felipe Anderson falso nueve, mentre Casale è in dubbio per la partita:

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.