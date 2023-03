Lazio AZ Alkmaar, Impallomeni analizza la sconfitta dei biancocelesti

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la sconfitta della Lazio contro l’AZ Alkmaar: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato così Lazio-AZ Alkmaar:

«In questo momento l’atteggiamento, l’intensità, la testa, sono fondamentali. La Lazio ha deluso, non tanto per il gioco, ma per questi motivi. E’ stata troppo tenera contro l’AZ, non ho visto l’ardore di Napoli. Sono altalenanti tutte quelle coinvolte nella lotta Champions. Non si può entrare in campo in questa maniera, per arrivare a degli obiettivi non bastano 40-50 minuti di qualità. La Lazio è stata indulgente verso l’AZ, il ritorno dipenderà dalla voglia di continuare questa avventura europea. Ma non so se ha voglia di andare avanti. La partita di Napoli e le energie mentali? Non è solo quello, c’è dell’altro. Occhio comunque al ritorno, perché poi dopo c’è il derby».