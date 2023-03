Lazio-Az Alkmaar, il calcio d’inizio globale: il post social

E’ tutto pronto per il match valido per gli ottavi di finale di Conference League tra Lazio ed Az Alkmaar, con calcio d’inizio alle 18:45 italiane.

La società ha voluto comunicare tramite il suo profilo ufficiale Twitter l’orario del calcio d’inizio del match in tutti gli altri paesi del mondo.

🌍 Laziali all over the world: let us hear your support!#UECL | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/AJjCQEWtXz

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 7, 2023