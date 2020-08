Lazio-Auronzo, un binomio destinato a durare per anni: accordo fino al 2022

Il Messaggero riporta i passaggi salienti della conferenza stampa di ieri degli organizzatori del ritiro.

L’accesso all’impianto sarà contingentato: su prenotazione e a pagamento nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19. «Per la gara con la Triestina sono stati prenotati 286 biglietti», spiega il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becher, In merito ai rimborsi. Le modalità per chiedere il rimborso per gli allenamenti e le amichevoli annullate verranno fornite nei prossimi giorni. «Abbiamo fatto questo nuovo accordo per altri due anni con un’opzione per il terzo. Potrebbe diventare un’amicizia di 16 anni», annuncia Gianni Lacchè della Media Sport Event. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.