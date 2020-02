Lazio, tanti auguri a Sven Goran Eriksson che oggi spegne 72 candeline: ecco il messaggio della società

Un allenatore che rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi della Lazio e il suo nome per sempre scritto nella storia biancoceleste. Oggi spegne 72 candeline l’ex allenatore Sven Goran Eriksson che in panchina conquistò il secondo scudetto della storia della Lazio nella stagione 99/00 insieme a 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea.

Ecco gli auguri della società per lo svedese.