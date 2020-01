Lazio, gli auguri social per il tuo compleanno

Per il compleanno della Lazio, i personaggi più attaccati a questa società hanno deciso di scrivere un messaggio d’amore sui propri social

E’ proprio vero, come diceva Long Jhon: «Di Lazio ci si ammala, inguaribilmente». Quindi che tu sia un ragazzo, un padre di famiglia od un uomo in pensione, quando vedrai quei due colori, il bianco ed il celeste, sentirai sempre un brivido dietro la schiena ed il sangue che ti ribolle nelle vene. E’ impossibile resistere al richiamo innato della passione.

Così è stato per Armini, Cataldi e Riccardo Cucchi che, essendo così innamorati della prima squadra della Capitale, non hanno saputo resistere a dedicare un messaggio d’amore per la loro squadra del cuore durante un giorno così speciale. Altro personaggio speciale che dedica un pensiero alla sua ex squadra è Massimo Oddo, sul proprio profilo Twitter. Su Instagram, questa mattina, si sono aggiunti l’ex capitano Ledesma ed il bomber Immobile. Arrivano anche gli auguri di Dabo e Hoedt, che sono rimasti molto legati a questi colori. Non potevano mancare gli auguri dell’ex capitano Giuseppe Favalli, che ha vestito con orgoglio la maglia biancoceleste.

Su questi colori è nata la mia passione per il calcio e grazie alla radio vedevo le loro maglie biancocelesti correre sul prato. Sono stati i miei primi eroi, anche se non hanno vinto come quelli che sono arrivati dopo. Buon compleanno @OfficialSSLazio. #Lazio120 #CXXLazio pic.twitter.com/LxjHJVDb26 — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) January 8, 2020