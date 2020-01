Lazio, arrivano gli auguri di Nesta

L’ex capitano della Lazio, romano e laziale, non poteva mancare all’appello per gli auguri alla squadra che rimarrà sempre sua

Romano e laziale: Alessandro Nesta è uno dei maggiori simboli della Lazio. Ha fatto tutta la trafila in biancoceleste per poi arrivare in prima squadra e rappresentare il simbolo per cui fa tanto il tifo.

L’ex difensore si è dovuto allontanare dalla società capitolina perchè la situazione economica era disastrosa e c’era il bisogno di monetizzare il più possibile. Per amore della squadra si è sacrificato ed è andato via, subendo anche pesanti critiche che negli anni, fortunatamente, sono tornate ad essere parole d’affetto. Nel giorno dell’anniversario biancoceleste, non sono mancati gli auguri dll’eterno numero tredici, che riempiono d’orgoglio il cuore di ogni tifoso e lasciano spazio solo alla passione comune: la Lazio.