 Lazio, gli auguri del club a Enrico Lotito: il messaggio della società. La nota ufficiale
Lazio, gli auguri del club a Enrico Lotito: il messaggio della società. La nota ufficiale

2 ore ago

Enrico Claudio Lotito

Lazio, messaggio del club per il compleanno di Enrico Lotito: arriva il comunicato della società biancoceleste

Il club biancoceleste celebra oggi il compleanno di Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile maschile e della Lazio Women. Una figura centrale nell’organizzazione societaria, impegnata quotidianamente nella crescita dei giovani talenti e nello sviluppo del movimento femminile.

Lotito compie 29 anni e riceve gli auguri di tutto l’ambiente laziale, riconoscente per il lavoro svolto e per la dedizione mostrata nel guidare due settori strategici del progetto sportivo del club.

NOTA CLUB – Tanti auguri di buon compleanno a Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile maschile e della Lazio Women, che oggi spegne 29 candeline.

