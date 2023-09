Lazio, attento Sarri: con il Torino si rischia uno storico record negativo

I numeri della Lazio incoronano la pessima partenza della squadra di Sarri e contro il Torino è a rischio un record negativo

La parola d’ordine è semplice: vietato sbagliare. Questa sera la Lazio di Maurizio Sarri affronterà tra le proprie mura il Torino di Ivan Juric e contro la scuderia granata i biancocelesti non possono permettersi passi falsi. Vincere è infatti pressoché obbligatorio per riconquistare un rinnovato entusiasmo dopo il pessimo inizio di campionato (4 punti in 5 gare e zona retrocessione ad una sola lunghezza) e dare il via alla “remuntada” verso le zone più nobili della classifica.

Attenzione però, perché come riportato stamane da Il Corriere dello Sport infatti, contro i sabaudi per i capitolini c’è il forte rischio di confezionare un drammatico record negativo. In caso di mancato successo infatti, la Lazio andrebbe a stabilire la peggior partenza di sempre nella propria storia dall’era dei 3 punti. Uno score che questa sera Immobile e i suoi cercheranno di evitare, magari, proprio partendo dall’incremento delle statistiche tutt’altro che convincenti inanellate nelle passate apparizioni (appena 14 tiri effettuati nello speccio e ben 83 subiti).