Lazio, attenta ai diffidati: in 4 a rischio Supercoppa

Rimanere concentrati è l’imperativo. «Pensiamo partita dopo partita» il mantra di Simone Inzaghi. Testa al Cagliari, quindi. Difficile però non buttare un occhio alla Supercoppa di domenica: il mister infatti deve fare i conti con i diffidati in vista della finale. Leiva, Parolo, Acerbi e Lulic hanno sul collo l’ascia del giallo, i quattro sono praticamente la spina dorsale della Lazio e perdere anche un solo elemento potrebbe significare molto.

Come ricorda il Corriere dello Sport, basta un cartellino per rimediare la squalifica: nervi saldi e disciplina, bisogna arrivare all’appuntamento con la Juventus in perfetta forma e con la squadra al completo.

