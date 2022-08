Lazio, attacco spuntato: Sarri riflette sui problemi offensivi della squadra

Dopo Auronzo di Cadore appena un gol in tre amichevoli per la Lazio: Sarri riflette sulla mancanza di lucidità sotto porta

Dove sono finiti i gol tipici del Sarrismo? Lo stesso Comandante si interroga su come trovare l’antidoto per curare la carestia in fase offensiva mentre concede due giorni di riposo alla sua squadra. Domani pomeriggio si comincerà a fare sul serio anche perché da domenica non si potrà più sbagliare perché all’Olimpico ci sarà l’esordio ufficiale contro il Bologna dell’amico Mihajlovic.

Dopo un inizio scoppiettante ad Auronzo di Cadore nelle ultime tre partite il meccanismo si è inceppato e solo Immobile (come sempre) è andato a segno. Ai 33 centri delle prime quattro amichevoli contro Auronzo, Dekani, Triestina e Primorje ha fatto seguito solo il momentaneo 1-1 contro il Genoa. Col Qatar ci si è messa di mezzo la sfortuna mista a una freddezza da ritrovare dal dischetto per Immobile, mentre col Valladolid il primo tiro in porta è arrivato al 53’ con Basic. L’unica notizia positiva dello Zorrilla per il reparto avanzato è stata proprio quell’azione. Un elemento sul quale Sarri dovrà lavorare in questi giorni che lo separano dal debutto all’Olimpico.