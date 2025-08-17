Lazio Atromitos, il commento di Vokolos: «È stata un’amichevole molto competitiva. Abbiamo dato tutto»

Lazio Atromitos, il tecnico della squadra greca ha analizzato la sfida di Rieti, sottolineando l’impegno dei suoi ragazzi

L’ultima amichevole estiva della Lazio si è chiusa con un successo incoraggiante. A Rieti, i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno superato l’Atromitos con il risultato di 2-0, grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Noslin e Pedro. Una vittoria che ha dato buone indicazioni allo staff tecnico in vista dell’inizio della stagione ufficiale, ma che ha visto anche la squadra greca rendersi protagonista di una prova di carattere.

Al termine della partita, ai microfoni ufficiali del club, il tecnico dell’Atromitos Leonidas Vokolos ha espresso il suo punto di vista sulla gara, soffermandosi in particolare sull’atteggiamento dei suoi giocatori: «È stata un’amichevole molto competitiva. Giocavamo contro una squadra più quadrata e molto forte. Penso però che per 60-70 minuti siamo andati bene. Principalmente in difesa, ma anche in alcune fasi d’attacco, saremmo potuti essere più intraprendenti».

L’allenatore ha poi aggiunto un commento sulla gestione del finale: «E poi negli ultimi minuti avremmo dovuto fare di più. I ragazzi hanno dato davvero tutto, molti non potevano nemmeno giocare tantissimo».

Le parole di Vokolos rispecchiano l’orgoglio per la prestazione di un gruppo che, pur consapevole della differenza di valori in campo, ha provato a reggere l’urto contro una formazione di livello superiore. Per l’Atromitos, l’amichevole di Rieti rappresentava un test di prestigio e un’occasione per confrontarsi con una squadra abituata a competere stabilmente nelle coppe europee.

Dal canto suo, la Lazio può sorridere per aver mostrato solidità difensiva e soluzioni offensive nel corso della ripresa, con due giocatori esperti come Noslin e Pedro a firmare il tabellino. Sarri ha alternato diversi uomini, cercando di dare minutaggio a tutta la rosa e di affinare i meccanismi tattici in vista del debutto ufficiale.

La sfida di Rieti chiude dunque il percorso di preparazione estiva della Lazio con un bilancio positivo in vista della Serie A, mentre l’Atromitos torna in Grecia con la consapevolezza di aver disputato un buon test e con indicazioni preziose in vista del prosieguo della propria stagione.