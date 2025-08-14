Lazio Atromitos, ultima amichevole prima del via alla Serie A: tutti i dettagli sulla sfida

 Lazio Atromitos, ultima amichevole prima della Serie A
News

Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Lazio Atromitos, tutti gli aggiornamenti sulla sfida dei biancocelesti contro il club greco allo stadio di Rieti

La Lazio è pronta a chiudere il proprio percorso di preparazione estiva con l’ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della Serie A 2025-26. I biancocelesti affronteranno l’Atromitos, formazione greca, in un test che servirà a valutare la condizione atletica e tattica della squadra a poco più di una settimana dal debutto in campionato.

L’incontro si giocherà allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti, una cornice che offrirà la possibilità ai tifosi laziali di vedere da vicino i propri beniamini in azione. Dopo il buon test contro il Burnley, vinto con convinzione e buone trame di gioco, l’obiettivo è confermare la crescita, sia in termini di ritmo che di compattezza.

Il tecnico Maurizio Sarri vuole dare continuità alle indicazioni positive emerse nelle ultime uscite, cercando di affinare meccanismi e soluzioni offensive. Sarà anche l’occasione per verificare la condizione dei nuovi acquisti e di quei giocatori che hanno bisogno di accumulare minuti in vista dell’esordio ufficiale in campionato, previsto per domenica 24 agosto alle ore 18:30 sul campo del Como.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Sarri potrebbe confermare la linea difensiva titolare, concedendo spazio in mediana a chi ha giocato meno nelle precedenti amichevoli. In attacco non è escluso un turnover parziale, con l’inserimento di alternative per testare soluzioni diverse. L’Atromitos, dal canto suo, rappresenta un avversario insidioso sul piano fisico, capace di sfruttare transizioni rapide e pressing alto.

Dal punto di vista della preparazione, questa gara sarà l’ultimo banco di prova per trovare l’assetto definitivo in vista dell’inizio di stagione. Sarri chiede attenzione e intensità, evitando cali di concentrazione che, anche in un’amichevole, possono condizionare il risultato e il morale.

Dove vedere Lazio-Atromitos – Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming sui canali ufficiali del club biancoceleste e sulle piattaforme dedicate, permettendo ai tifosi di seguire l’incontro anche a distanza.

Il conto alla rovescia verso la nuova Serie A è ormai agli sgoccioli: la Lazio punta a chiudere con un successo questa fase di preparazione, per arrivare al debutto contro il Como con fiducia, energia e la consapevolezza di poter partire subito forte.

