Lazio Atromitos, atmosfera incredibile: ecco quanti erano i fan presenti! Numero impressionante

Lazio Atromitos si è giocata in un’atmosfera incredibile questa sera: ecco quanti erano i fan presenti! Numero impressionante, leggiamo il dato ufficiale

L’ultimo test precampionato della Lazio a Rieti contro l’Atromitos ha offerto uno spettacolo non solo in campo, ma soprattutto sugli spalti, dove l’incredibile affetto dei tifosi ha rubato la scena. Nonostante la data tutt’altro che congeniale, un sabato a ridosso di Ferragosto, e la distanza da Roma, ben 5.123 persone si sono riversate allo stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” per sostenere la squadra di mister Sarri. Una presenza massiccia che ha confermato, una volta di più, la “voglia di Lazio” e la passione inesauribile dei supporter biancocelesti.

In un’atmosfera che di amichevole ha avuto ben poco per via della tensione in campo, i tifosi hanno rappresentato la parte più genuina dell’evento. I loro cori e il loro sostegno hanno fatto da contraltare a un match teso, segnato da una maxi-rissa che ha portato alle espulsioni di Taty Castellanos e del difensore greco Lima Santos. Nonostante ciò, la Lazio è riuscita a vincere 2-0 grazie alle reti nel secondo tempo di Noslin e dell’intramontabile Pedro, le cui conclusioni hanno mandato in delirio i fan presenti.

La vittoria in campo, seppur in un clima non sereno, fornisce morale e indicazioni importanti, ma la vera vittoria per il club è stata l’abbraccio del suo pubblico. L’affluenza a Rieti è un segnale forte e chiaro del legame indissolubile tra la squadra e la sua gente, un’iniezione di fiducia fondamentale a una settimana dall’inizio del campionato. L’amore dimostrato in questo test estivo è la spinta emotiva che la Lazio riceve in vista delle sfide che l’attendono. Sarà abbastanza per guidare gli uomini allenati da mister Maurizio Sarri verso gli obiettivi sperati? Impossibile dirlo, ma quel che è certo è che – come visto – la spinta non mancherà.