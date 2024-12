Lazio Atalanta, lo spettacolo non sarà solo in campo: ecco le iniziative in programma all’Olimpico

Lazio Atalanta, di seguito tutte le iniziative del club per la grande serata. Il comunicato

Di seguito il comunicato della Lazio sulle iniziative in programma all’Olimpico per la super sfida contro l’Atalanta di domani sera.

COMUNICATO– “COVER BAND OASIS

La band si esibirà nella zona dei cinque cerchi nel pre partita (alle 19:40 e subito dopo il volo di Olympia) e durante l’intervallo.

SHARE THE GOOD

Come in tutte le gare interne, volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione Lazio saranno presenti nei tre punti dello stadio (via dei Gladiatori – Obelisco – Via Nigra) per accogliere i tifosi che vorranno donare alimenti a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali di Roma.

QUIET ROOM

Sarà presente un gruppo di 14 ragazzi dell’Associazione GRUPPO ASPERGER LAZIO con spettro autistico di secondo grado (grave) con i rispettivi accompagnatori. Così come in precedenza, anche in questa occasione saranno ospitati nella QUIET ROOM dello stadio”.