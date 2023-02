Lazio Atalanta, Reja: «Spero vadano entrambe in Champions»

Edy Reja, ex tecnico di Lazio e Atalanta, ha analizzato la sfida di questa sera tra biancocelesti e nerazzurri: le sue parole

Intervistato dal Corriere dello Sport edizione romana, Edy Reja ha analizzato la sfida di questa sera tra Lazio e Atalanta:

«Spero che in Champions vadano tutte e due. Lo dico da ex, ma ancor di più da amante del calcio. Lo meritano per come giocano. Chi è il migliore? Meglio… tutti e due. Il primo fa giocare le sue squadre in maniera straordinaria, è un piacere vederle. Sarà sicuramente una bella partita. Immobile credo stia per ripartire, ma quest’anno stanno facendo benissimo anche Anderson e Zaccagni».