La Lazio mette l’Atalanta nel mirino e mister Inzaghi prepara la squadra in vista del match del 24 giugno: il programma

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano 12 giorni al match contro l’Atalanta. Mister Inzaghi sta allenando al meglio la squadra a Formello e domani si concluderà la settimana con una sfida 11 contro 11.

Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico ha già preparato tutto per la settimana che poi avvicinerà la Lazio alla gara. In programma c’è anche un allenamento a porte chiuse allo stadio Olimpico per sabato 20 giugno.