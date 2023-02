Lazio-Atalanta, numerose iniziative per il big match di stasera all’Olimpico. Per l’occasione la società capitolina ha reso note numerose iniziative per la partita di oggi

Alle 20.45 di stasera inizierà il big match tra Lazio e Atalanta e per l’occasione la società biancoceleste ha reso note le numerose iniziative che si terranno allo stadio Olimpico. Ecco cosa si legge nella nota del club:

NOTA– «I calciatori biancocelesti scenderanno in campo per il riscaldamento indossando una maglia celebrativa per ricordare la Giornata Mondiale del Malato del 9 febbraio scorso. In quella data, infatti, il Direttore Enrico Lotito, la dottoressa Cristina Mezzaroma e una delegazione della squadra, composta da Ciro Immobile, Felipe Anderson, Pedro, Mattia Zaccagni e Alessio Romagnoli sono stati accolti da Papa Francesco. Per ricordare e rivivere quel toccante momento, sui maxi schermi dello stadio verrà proiettato un breve videomessaggio del Santo Padre registrato proprio in occasione dell’udienza presso la Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano. Il Presidente Claudio Lotito consegnerà poi una targa a Stefan Radu, il calciatore più presente nella nostra storia: “15 anni. Un legame unico. Dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid, torna l’assegnazione delle “Borse Sportive” Gian Chiarion Casoni, dedicate alla memoria dell’ex Presidente della Lazio Calcio nonché delle sezioni Pallavolo, Pallanuoto, Nuoto e Scacchi. Le Borse Sportive consentiranno a due ragazzi Under 14 di ciascuna sezione, scelto con criteri meritocratici dai propri dirigenti, di praticare la propria disciplina per la stagione sportiva in corso. Infine, la voce di Mattia Briga ci condurrà al fischio d’inizio della sfida sulle note di “My Way” »