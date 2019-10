Lazio-Atalanta, multe alle macchine nei dintorni dell’Olimpico: si potranno annullare

Con una nota ufficiale sul proprio sito, è stato comunicato ai tifosi che potranno essere annullate le sanzioni fatte in Lazio-Atalanta

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, è stato comunicato ai tifosi che potranno essere annullate le sanzioni fatte in occasione di Lazio-Atalanta: «In riferimento alle numerose e-mail di protesta pervenute alla scrivente società in relazione alle multe per sosta vietata comminate dagli ausiliari del traffico, in occasione di Lazio-Atalanta, lungo Viale della XVII Olimpiade, con la presente si comunica che le sanzioni potranno essere annullate inviando apposite reclamo all’ufficio contravvenzioni del Comune di Roma, sito in Via Ostiense 131/L, indicando, nelle motivazioni del reclamo, la delibera della Questura di Roma 291/2 del 18.10.2019».