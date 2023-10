Lazio-Atalanta: i precedenti con l’arbitro Orsato. Ecco quante volte il direttore di gara ha incontrato i biancocelesti

Daniele Orsato dirigerà la partita tra Lazio e Atalanta, gara in programma per domenica 8 ottobre, alle ore 15.00, presso lo Stadio Olimpico di Roma e valido per l’ottava giornata di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da Di Martino e Abisso. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Sono 47 i precedenti tra i biancocelesti e Daniele Orsato. La squadra biancoceleste è la seconda più diretta dall’arbitro di Schio nella sua carriera e il bilancio è, per lo più, in equilibrio: 20 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte. L’ultima partita dei capitolini arbitrata è stata proprio un Lazio-Atalanta, terminata 0-2 in favore dei bergamaschi. Per Orsato sarà la quarta volta in una sfida tra le due formazioni.