Lazio-Atalanta, Gasperini potrebbe recuperare un difensore per la gara all’Olimpico. Il tecnico della squadra bergamasca fa i conti con gli uomini a disposizione per la sfida di sabato

Dopo la sconfitta col Sassuolo, l’Atalanta inizia a preparare la sfida che disputerà con la Lazio di Sarri questo sabato. Gasperini, infatti, fa i conti con gli uomini che avrebbe a disposizione per l’Olimpico, tra squalificati e infortunati.

Muriel e Maehle sono stati squalificati nella gara col Sassuolo, quindi salteranno la partita all’Olimpico, mentre Zappacosta e Palomino sono ai box per i rispettivi infortuni, ieri hanno però rimesso piede in campo per l’allenamento. Gasperini spera di riavere entrambi al più presto e soprattutto di poterli convocare già per la sfida di sabato.