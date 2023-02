Lazio-Atalanta, quattro biancocelesti diffidati: ecco chi sono. Attenzione ai cartellini gialli per Zaccagni, Marusic, Casale e Cataldi

Manca sempre meno alla sfida dal sapore di Champions di stasera tra Lazio e Atalanta, le due squadre si scontreranno all’Olimpico, ma per il gruppo di Sarri ci sono quattro big diffidati che dovranno stare attenti ad eventuali cartellini gialli.

I nomi di questi big sono: Zaccagni, Casale, Marusic e Cataldi che in caso di ammonizione non sarebbero disponibili per la prossima sfida contro la Salernitana.