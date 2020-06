Atalanta Lazio, Di Canio: «Mi aspetto un grande match con tanti gol»

Paolo Di Canio ha commentato il big match di mercoledì tra Lazio ed Atalanta: le due squadre che giocano il miglior calcio in Italia

Tutto è pronto per Atalanta-Lazio. Una gara che promette grande spettacolo, tre punti contesi dalle squadre che esprimono il miglior calcio in Serie A e che stanno lottando per una posizione nei piani alti della classifica. A Sky Sport, dopo la vittoria dei bergamaschi contro il Sassuolo, Paolo Di Canio ha analizzato la partita di mercoledì:

«Sono le due squadre che giocano meglio in Italia. La partita d’andata è stata la svolta per la stagione dei biancocelesti. Oggi l’Atalanta non è stata attenta in fase difensiva, ha concesso troppo nell’uno contro uno. Con le abilità dei ragazzi di Inzaghi, in particolare di Immobile e Luis Alberto, potremmo vedere una partita con molti gol. Sono due squadre che creano tantissimo, mi aspetto un grande match».