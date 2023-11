Lazio, sarà sfida all’Atalanta per la Champions? l’ad sicuro: «Obiettivo…» 

Lazio e Atalanta sono pronte a sfidarsi per la lotta Champions League, eppure l’ad sembra sicuro e ridimensiona le aspettative

Due squadre, un solo obiettivo: conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Lazio e Atalanta sono separate in classifica da appena 3 punti (attualmente in favore dei bergamaschi) eppure entrambi i tifosi sperano nel medesimo risultato e ritagliarsi un altro pass per la prossima edizione della competizione più ambita. Eppure, intervenuto quest’oggi a Sky Sport l’amministratore delegato dei lombardi Luca Percassi ha reso noto che il primo obiettivo della sua squadra sono i 40 punti.

OBIETTIVO 40 PUNTI – «Diciamo che ogni anno, ogni sessione di mercato, cerchiamo ovviamente di cambiare qualcosa, ringiovanire, perché purtroppo il tempo passa per tutti. Come società abbiamo la responsabilità di avere una squadra sempre competitiva, noi non dobbiamo perdere di vista la nostra realtà, la nostra dimensione, ovvio che in questi anni siamo stati abituati a risultati molto più soddisfacenti, ma noi conosciamo la storia dell’Atalanta e non possiamo perdere l’obiettivo primario, che è quello dei quaranta punti».