Lazio-Atalanta, arbitra Rocchi: i precedenti con i biancocelesti

Sul sito dell’AIA è stata pubblicata la designazione arbitrale di Lazio-Atalanta. Toccherà a Gianluca Rocchi dirigere il match, coadiuvato da Tegoni e Tolgo. Il quarto uomo sarà Manganiello, il Var Guida e l’Avar Carbone.

LAZIO – ATALANTA Sabato 19/10 h. 15.00

ROCCHI

TEGONI – TOLFO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

I PRECEDENTI – Gianluca Rocchi ha arbitrato i biancocelesti in 43 occasioni, 17 delle quali sono terminate con la loro vittoria. 18 volte è arrivata la sconfitta, mentre otto incontri sono terminati in pareggio. Il fischietto toscano ha diretto, relativamente all’attuale stagione, il match contro la Sampdoria del 25 agosto, in cui la Lazio è riuscita a sconfiggere i blucerchiati 3 reti a zero. Andando indietro nel tempo, assistiamo a quattro sconfitte di fila: si tratti dei big match contro Milan, Napoli, Roma ed Inter, in cui i capitolini non hanno ottenuto alcun punto. L’ultimo successo, oltre a quello più recente contro i liguri, risale a Udinese-Lazio dell’8 aprile 2018, terminata 1-2. Infine, Rocchi ha estratto sei cartellini rossi all’indirizzo dei biancocelesti, e nove rigori.